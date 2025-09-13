Павел Василенко

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отреагировал на свой дебют в составе лиссабонской Бенфики в матче чемпионата Португалии против Санта-Клары (1:1).

«Мои первые шаги дома на «Эштадиу да Луж», невероятная атмосфера, спасибо за теплый прием болельщикам Бенфики», – написал Судаков в соцсетях.

Бенфика в настоящее время занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего Порту на два очка.

Следующий матч лиссабонская команда проведет в рамках Лиги чемпионов против Карабаха 16 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.