Санта-Клара испортила дебют Судакова в Бенфике
Трубин впервые пропустил в чемпионате
18 минут назад
Бенфика упустила победу над Санта-Кларой в стартовом матче 5 тура Примейра-лиги. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 1:1.
Команда Бруну Лаже долго не могла пробить ворота соперника, который не делал ошибок в обороне. Ближе к завершению первой половины игры хозяева получили численное преимущество из-за опасной игры футболиста Санта-Клары.
После перерыва Бенфика благодаря голу Павлидиса вышла вперед, имея тотальное преимущество на поле. Играя в меньшинстве, Санта-Клара не сложила оружие и под занавес матча поймала Отаменди на ошибке, позволив Лопешу выйти на свидание с Трубиным, который не смог спасти Бенфику от потери очков в чемпионате.
В матче против Санта-Клары игровое время получил Георгий Судаков. Экс-футболист Шахтера начал игру в запасе и вышел на 71-й минуте.
Примейра-лига. 5 тур
Бенфика - Санта-Клара 1:1
Голы: Павлидис, 59 - Лопеш, 90+2
Дерби Италии, Манчестера, дебюты Судакова и Ваната