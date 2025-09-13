Бенфика упустила победу над Санта-Кларой в стартовом матче 5 тура Примейра-лиги. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 1:1.

Команда Бруну Лаже долго не могла пробить ворота соперника, который не делал ошибок в обороне. Ближе к завершению первой половины игры хозяева получили численное преимущество из-за опасной игры футболиста Санта-Клары.

После перерыва Бенфика благодаря голу Павлидиса вышла вперед, имея тотальное преимущество на поле. Играя в меньшинстве, Санта-Клара не сложила оружие и под занавес матча поймала Отаменди на ошибке, позволив Лопешу выйти на свидание с Трубиным, который не смог спасти Бенфику от потери очков в чемпионате.

В матче против Санта-Клары игровое время получил Георгий Судаков. Экс-футболист Шахтера начал игру в запасе и вышел на 71-й минуте.

Примейра-лига. 5 тур

Бенфика - Санта-Клара 1:1

Голы: Павлидис, 59 - Лопеш, 90+2

Дерби Италии, Манчестера, дебюты Судакова и Ваната