Павел Василенко

12 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика дома сыграла с Санта-Кларой (1:1). Хозяева пропустили гол в компенсированное время после ужасной ошибки защитника Николаса Отаменди.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь матч, а другой украинец – Георгий Судаков – дебютировал за лиссабонскую команду, выйдя на замену на 72-й минуте.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже подвел итоги поединка против Санта-Клары.

«Матч был сложным для подготовки, поскольку игроки прибыли вчера [из национальных сборных], но это не отменяет конечного результата. Как сказал наш капитан, мы контролировали игру, но он не несет ответственности за ничью, вся ответственность за эту ничью лежит на мне. Теперь нужно восстанавливаться. Вся ответственность за эту ничью лежит на мне. Мы должны восстанавливаться и уже во вторник выиграть матч. Я обращаюсь с призывом к нашим болельщикам. Продолжайте поддерживать нас. Благодарю наших болельщиков за поддержку, пусть они будут здесь во вторник, потому что нам нужно выиграть хороший матч Лиги чемпионов, и мы нуждаемся в них», – цитирует Лаже издание Record.

Бенфика в настоящее время занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего Порту на два очка.

Следующий матч команда Судакова и Трубина проведет в рамках Лиги чемпионов против Карабаха 16 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.