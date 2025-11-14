Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал поражение сборной Украины от Франции (0:4) в матче отбора на ЧМ-2026.

«Если смотреть на турнирную таблицу, то эта игра вообще не была нужна Украине. На*рена было тогда вообще лететь в Париж? Лучше бы сэкономили на билетах. Если бы хорошо сыграли, то матч мог бы пойти в копилку, кого-то из игроков могли бы куда-то пригласить, а так... Получилось, что играли до первого пропущенного гола. Я вообще не знаю, почему Реброву понравился первый тайм, если мы не били по воротам и не создавали моментов? Как людям не стыдно, что они по воротам не бьют? Что они делали на поле? Пусть спросят себя: имеют ли они право называться футболистами после такого?

Представьте, сын футболиста сборной Украины позвонит отцу и спросит: «Папа, а почему ты сегодня ни разу не ударил по воротам?» Интересно услышать ответ.

И это далеко не первая игра, когда у нас нет моментов. Что Динамо играет только один тайм, что сборная. Я бы еще понял, если бы это была команда Лобановского, когда в сборной играло 11 футболистов Динамо, а здесь разные люди, и все равно без шансов. Против Франции у Реброва уже есть оправдание - что это сильная команда и важнейший матч у нас против Исландии.

Украина ни разу по воротам не ударила, а Реброву все нравится. Сейчас мы все радуемся, когда дают свет, а скоро будем радоваться, когда Украина момент создаст. А удары по воротам - это вообще событие».