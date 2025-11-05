Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью уверен, что даже возможное поражение в матче против Байера не лишит его команду шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, португальский специалист поделился мнением о форме украинского полузащитника Георгия Судакова, а также оценил его конкурента за место в стартовом составе.

«Ситуация абсолютно очевидна: когда игра закончится, все еще будет 12 очков, которые можно будет набрать. Даже если у нас будет 0 очков, мы можем набрать 12. Баррейру хорошо играет, у него было много качественных матчей. Однако я не считаю, что Баррейру угрожает Судакову и наоборот. Потому что они оба могут провести великолепную игру, но может случиться и так, что оба останутся в запасе. Это разные игроки с разным профилем, — сказал Моуринью для A Bola.

Встреча Бенфики с Байером состоится сегодня, 5 ноября. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.