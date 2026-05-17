Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Украины Бенфики Георгий Судаков не получил игрового времени в матче 34-го тура чемпионата Португалии против Эшторила, который завершился победой лиссабонского клуба со счетом 3:1. Футболист всю встречу провел на скамейке запасных и так и не появился на поле.

Для Судакова это уже шестой подряд матч, в котором он попал в заявку, но не был задействован тренерским штабом. Такая серия свидетельствует о том, что украинец в настоящее время не входит в число футболистов, на которых команда делает ставку в ключевых играх завершающей части сезона.

Напротив, другой украинец Анатолий Трубин совершил сразу пять сейвов и получил высокие оценки. FlashScore поставил голкиперу 7.1, WhoScored согласился с коллегами (7.1), а SofaScore удивил – 6.8.

Несмотря на это, его общая статистика в текущей кампании остается довольно солидной. Во всех турнирах Судаков провел 36 матчей за Бенфику, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Это показывает, что на определенном этапе сезона он был важной частью ротации и приносил пользу команде в атаке.

По итогам чемпионата Бенфика финишировала на третьем месте и довольствовалась лишь Лигой Европы, отстав от Спортинга на два очка (80 против 82). Ранее также сообщалось, что главный тренер Жозе Моуринью близок к назначению в Реал, что может повлиять на тренерские перестановки в европейском футболе.

Примейра (Португалия), 34-й тур

Эшторил – Бенфика 1:3

Голы: Пейшиньо, 90+1 – Риос, 7, Ба, 15, Рафа Силва, 16

