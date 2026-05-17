Бенфика ни разу не проиграла в сезоне, но пробилась только в Лигу Европы. Судаков завершил сезон с ужасной статистикой.
Трубін, в отличие от партнера по сборной Украины, сыграл в последнем матче сезона
около 2 часов назад
Полузащитник сборной Украины Бенфики Георгий Судаков не получил игрового времени в матче 34-го тура чемпионата Португалии против Эшторила, который завершился победой лиссабонского клуба со счетом 3:1. Футболист всю встречу провел на скамейке запасных и так и не появился на поле.
Для Судакова это уже шестой подряд матч, в котором он попал в заявку, но не был задействован тренерским штабом. Такая серия свидетельствует о том, что украинец в настоящее время не входит в число футболистов, на которых команда делает ставку в ключевых играх завершающей части сезона.
Напротив, другой украинец Анатолий Трубин совершил сразу пять сейвов и получил высокие оценки. FlashScore поставил голкиперу 7.1, WhoScored согласился с коллегами (7.1), а SofaScore удивил – 6.8.
Несмотря на это, его общая статистика в текущей кампании остается довольно солидной. Во всех турнирах Судаков провел 36 матчей за Бенфику, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Это показывает, что на определенном этапе сезона он был важной частью ротации и приносил пользу команде в атаке.
По итогам чемпионата Бенфика финишировала на третьем месте и довольствовалась лишь Лигой Европы, отстав от Спортинга на два очка (80 против 82). Ранее также сообщалось, что главный тренер Жозе Моуринью близок к назначению в Реал, что может повлиять на тренерские перестановки в европейском футболе.
Примейра (Португалия), 34-й тур
Эшторил – Бенфика 1:3
Голы: Пейшиньо, 90+1 – Риос, 7, Ба, 15, Рафа Силва, 16
