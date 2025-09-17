Федерация футбола Румынии приняла решение оставить на посту главного тренера Мирчу Луческу, сообщает Golazo.

Бывший наставник Шахтера и Динамо провел встречу с руководством Федерации футбола Румынии на фоне последних результатов в квалификации ЧМ-2026.

Сам Мистер стремится исправить ситуацию, навязав борьбу Австрии и Боснии и Герцеговине.

Среди возможных кандидатов на замену Луческу называют известного бывшего футболиста Георге Хаджи, который выступал за Реал и Барселону.

Румынский специалист возглавлял киевское Динамо с 2020 по 2023 год, за первый сезон выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Наибольшую популярность в украинском футболе он приобрел благодаря работе в Шахтере, с которым восемь раз становился чемпионом страны. В 2009 году он привел донецкий клуб к победе в Кубке УЕФА, а также шесть раз выигрывал Кубок Украины и семь раз Суперкубок.