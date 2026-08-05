Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский предположил, что президент Динамо Игорь Суркис может уволить главного тренера команды Игоря Костюка в случае невыхода в общий этап Лиги конференций.

По словам журналиста, руководство киевского клуба уже имело подобный опыт в прошлом сезоне. Перед этим Александр Шовковский привел команду к чемпионству в УПЛ, причём Динамо не потерпело ни одного поражения в национальном первенстве.

В то же время выступление киевлян в еврокубковой квалификации оказалось неудачным. Команда не смогла пробиться на основной этап турнира, после чего, как отметил Спиваковский, Суркис фактически признал необходимость сменить главного тренера летом.

Журналист подчеркнул, что это его личная оценка ситуации, а не информация, полученная непосредственно от представителей Динамо. В то же время он считает, что невыход киевлян в общий этап Лиги конференций может привести к очередной смене на тренерском мостике.

Ближайшим испытанием для команды Костюка станет противостояние с Карабахом в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Первый матч Динамо проведет 6 августа в Люблине. Ответный поединок состоится 13 августа в Баку.

Напомним, Динамо достался один из самых сложных возможных соперников в квалификации Лиги конференций.