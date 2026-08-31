Сергей Разумовский

23-летний вратарь Илья Ольховой дебютировал в составе Динамо. Летний новичок киевской команды вышел на поле после перерыва в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против Буковины.

Дебют Ольхового стал возможным после неудачного выступления Вячеслава Суркиса, который был вынужден исполнять роль основного вратаря из-за травмы Руслана Нещерета. Вратарь трижды допустил ошибки, одна из которых привела к автоголу.

Буковина открыла счет уже на 12-й минуте. Кожушко воспользовался неуверенными действиями Суркиса, который замедлился с передачей. Форвард вступил в борьбу, выполнил подкат и переправил мяч в ворота Динамо.

Примерно через десять минут Кожушко мог оформить дубль. Во время контратаки нападающий убрал защитника киевлян и пробил по воротам. Суркис отбил удар, однако не смог надежно зафиксировать мяч – тот проскользнул под его рукой и оказался в воротах.

Однако взятие ворот не засчитали. Арбитры зафиксировали нарушение правил на начальной стадии атаки, поэтому преимущество черновчан осталось минимальным.

После перерыва Суркис допустил еще одну ошибку. Вратарь не справился с несложной верховой передачей и занес мяч в собственные ворота. Футболисты Динамо сразу начали апеллировать к арбитру, считая, что в этом эпизоде был фол на вратаре.

Однако после проверки момента с помощью VAR нарушения правил не выявили. Решение о взятии ворот осталось в силе, и Буковина увеличила свое преимущество. После этого главный тренер Динамо Игорь Костюк заменил Суркиса. Место в воротах занял Илья Ольховой, для которого этот матч стал первым в составе киевского клуба.

Напомним, Ольховой перешел в Динамо из тернопольской Нивы.