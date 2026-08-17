Сергей Разумовский

Определилось будущее главного тренера киевского Динамо Игоря Костюка. Наставник продолжит готовить команду к матчу четвертого тура УПЛ против Буковины. Об этом сообщил журналист Владимир Звєров.

По информации журналиста, поединок против Колоса не стал последним для Костюка на посту главного тренера Динамо. Специалист останется у руля киевской команды и продолжит подготовку к следующим матчам сезона.

Звєров отметил, что Костюк и до, и после встречи с Колосом (2:1) вел себя уверенно. Это может свидетельствовать о том, что наставник имел понимание относительно своего дальнейшего будущего в клубе.

По словам журналиста, на данный момент вопрос о смене главного тренера Динамо не стоит. Такую информацию он получил в разговорах с представителями клуба и с кулуаров стадиона Динамо после матча против Колоса.

Также стало известно о разговоре президента киевского клуба с Костюком после ответного матча против Карабаха. Руководитель Динамо поручил наставнику продолжать работу и готовить команду к чемпионату Украины.

В то же время никаких конкретных решений относительно увольнения Костюка или разрыва его контракта не принимали. Тренерский штаб продолжает работать, а ближайшей задачей команды станет подготовка к поединку четвертого тура УПЛ против Буковины.

Ранее защитник Динамо Тарас Михавко высказался по поводу победы над Колосом.