Сергей Разумовский

Киевское Динамо не планирует расставаться с Тарасом Михавко во время летнего трансферного окна. По информации Sport.ua, руководство клуба во главе с Игорем Суркисом решило оставить 21-летнего центрального защитника в команде.

По крайней мере сезон-2026/2027 Михавко проведет в составе киевлян. Интерес к футболисту со стороны иностранных клубов действительно есть: украинским защитником интересуются представители чемпионатов Турции и Португалии, однако в Динамо пока не рассматривают его продажу как актуальный вариант.

В клубе считают Михавко важной частью будущей команды и не планируют ослаблять центр обороны. Особенно на защитника рассчитывает главный тренер киевлян Игорь Костюк, который видит его одним из ключевых исполнителей в защитной линии в новом сезоне. В то же время, по имеющейся информации, тренерский штаб не видит в будущем составе Алиу Тиаре.

Всего за первую команду Динамо Тарас Михавко провел 86 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2025/26 центрбек был игроком основного состава — 39 матчей и 6 забитых мячей. Его контракт с клубом действителен до 31 декабря 2030 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее Михавко сделали публичное предложение в интересном клубе.