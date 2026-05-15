Суркис принял решение. Известно, продолжит ли работать Костюк тренером Динамо
Президент столичного клуба обратился к специалисту с предложением
около 2 часов назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк продолжит работу с киевской командой. Об этом сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».
По информации источника, президент киевлян Игорь Суркис предложил специалисту контракт, который будет рассчитан на два года. Костюк возглавил Динамо в конце 2025 года. На этой должности он заменил Александра Шовковского, который был отстранен после поражения киевлян от Омонии в Лиге конференций со счетом 0:2.
Под руководством Костюка Динамо не смогло улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ и осталось на четвертом месте. В то же время команда пробилась в финал Кубка Украины.
В решающем матче турнира Динамо 20 мая сыграет против Чернигова.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05