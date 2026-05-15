Сергей Разумовский

Главный тренер Динамо Игорь Костюк продолжит работу с киевской командой. Об этом сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

По информации источника, президент киевлян Игорь Суркис предложил специалисту контракт, который будет рассчитан на два года. Костюк возглавил Динамо в конце 2025 года. На этой должности он заменил Александра Шовковского, который был отстранен после поражения киевлян от Омонии в Лиге конференций со счетом 0:2.

Под руководством Костюка Динамо не смогло улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ и осталось на четвертом месте. В то же время команда пробилась в финал Кубка Украины.

В решающем матче турнира Динамо 20 мая сыграет против Чернигова.