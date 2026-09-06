Сергей Разумовский

Киевское Динамо проводит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ. Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Главный тренер киевлян Игорь Костюк уже определился с стартовым составом на встречу. Вячеслав Суркис не попал не только в основу, но и в заявку команды.

Голкипер стал одним из главных антигероев предыдущего матча Динамо против Буковины, который завершился поражением киевлян со счетом 0:3. Во время той встречи Суркиса заменили, а на этот раз тренерский штаб решил оставить вратаря вне состава.

Место в воротах Динамо занял Георгий Бущан. Для опытного голкипера это будет первый матч после возвращения в киевский клуб. Ранее он выступал за французский Реймс.

После трех сыгранных матчей чемпионата Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице. ЛНЗ провел четыре поединка, набрал четыре балла и расположился на десятой позиции.