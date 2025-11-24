Михаил Цирук

С пятницы по воскресенье состоялось большинство матчей 13 тура УПЛ, который снова принес нам несколько откровенных неожиданностей и одна громкая сенсация. Киевское Динамо впервые в истории проиграло три матча УПЛ подряд, Шахтер разгромил Оболонь, хотя первый тайм вполне мог завершиться вничью, а Кривбасс и Полесье потеряли важные очки в борьбе за еврокубки. Предлагаем вашему вниманию главные итоги игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Полтава - ЛНЗ 0:2

Открывали программу тура в Кропивницком, где последняя команда турнирной таблицы, Полтава, принимала одного из лидеров и главное открытие чемпионата - черкасский ЛНЗ. Предсказать результат этого матча было несложно, и гости прогнозируемо легко разобрались с соперником.

Оба гола в составе своей команды забил неудержимый Проспер Оба, и это помогло ему на сутки стать единоличным лидером бомбардирской гонки УПЛ. Ну а ЛНЗ продолжает оставаться главным преследователем донецкого Шахтера, удерживая дистанцию в 4 очка.

Карпаты - Металлист 1925 1:2

После успешной серии, продолжительностью более месяца, это таки случилось: Карпаты снова проиграли в футбол. Обидчиком львовян на родном стадионе Украина стал харьковский Металлист 1925, которому этот успех был очень нужен, ведь подопечные Младена Бартуловича не побеждали в чемпионате аж с 28 сентября.

Судьба встречи определилась в полчаса с 21 по 51 минуту, в которые команды устроили голевую перестрелку. Начал ее Антюх, в конце первого тайма за хозяев ответил Бруниньо, но в начале второй половины тот же Антюх оформил дубль. Карпаты имели достаточно времени, чтобы отыграться, но не смогли, так что в итоге - 1:2.

Колос - Динамо 2:1

Каким бы финансово и кадрово мощным, на фоне большинства своих соперников, ни было киевское Динамо, без выполнения абсолютно простых и базовых вещей во время работы в обороне оно и далее останется командой, которая может потерять очки с кем угодно. Голы, которые киевляне пропустили в Ковалевке, не имеет права пропускать ни один клуб, который уважает себя, не говоря уже о чемпионе и гранде.

Ну не может обычное выбивание мяча вперед становиться проблемой для самого перспективного центрбека команды, игрока национальной сборной и человека, которого бело-синие рассчитывают дорого продать. Не может игрок соперника получать мяч на линии штрафной и спокойно, без какого-либо сопротивления пробивать в угол. Без выполнения этого базового минимума все остальное просто не имеет смысла.

Колосу однозначно стоит отдать должное за агрессивный старт: в первые 10-15 минут подопечные Костышина играли с чемпионом на равных, и пусть первый забитый гол Климчука пришел из ниоткуда, и стал следствиемтотальной некомпетентности центра защиты киевлян, таким началом игры хозяева точно заслужили на подобный подарок.

Далее Динамо проснулось, перехватило инициативу, имело несколько моментов, которые активно создавал Буяльский, но пропустило нелепый второй гол, поставивший их в очень сложное положение. Климчук, к слову, благодаря этому точному удару догнал Обу в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата: у обоих теперь по 7 мячей.

Далее сценарий игры был ожидаемым: Динамо давило, Колос ждал закончания матча. В начале второго тайма еще один чудесный шанс упустил Буяльский, попав в стойку, а отыграть первый из двух мячей удалось слишком поздно: на 86-й минуте Огунданда после прострела Пихалёнка занёс мяч в ворота.

Нигериец вообще мог стать главным героем матча: через несколько минут после гола классно подал на Кабаева, тот пробил акцентировано, но прямо в руки голкипера. Так что Динамо потерпело третье подряд поражение в УПЛ, и теперь уже даже не выбыло из чемпионской гонки, а усложнило себе борьбу за еврокубки.

Оболонь - Шахтер 0:6

Если вы не смотрели этот матч, то, увидев итоговый счет, вряд ли поверите, что в первые полчаса у Шахтера не получалось ничего. Но это так: горняки включились в игру с 30-й минуты, и Оболони сразу стало туго. Пивовары были очень близки к тому, чтобы завершить первый тайм вничью, но пропустили досадный мяч от Бондаря уже в добавленное время.

Досадный, в частности, тем, что в начале голевой атаки вратарь хозяев Федоровский получил удар по голове, и несколько раз сигнализировал об этом арбитру, но Александр Шандор на это не обращал внимания. Наверное, вратарю следовало бы сыграть хитрее и просто сесть на газон, после чего игру, с огромной вероятностью, остановили бы. Но прошлого уже не вернёшь.

Гол в раздевалку полностью уничтожил Оболонь. Наверное, потому что, по мнению киевлян, он был несправедливый, так как, например, аналогичный гол на последних секундах перед перерывом от Динамо пивоваров не сломал.

На второй тайм команда Антоненко просто не вышла, а Шахтер веселился как мог: забивали Тобиас, Мейреллиш, Эгиналду, Исаак Силва и Элиас. С 56-й минуты Оболонь еще и играла в меньшинстве после удаления Суханова, однако его наличие на поле все равно бы уже мало что изменило.

Кривбасс - Верес 2:2

Забыл о том, что матч длится 90 минут, и криворожский Кривбасс. Забив в воротах Вереса два гола усилиями Задераки и Конате еще до 36-й минуты, подопечные Патрика ван Леувена решили, что дело сделано, однако Верес так не считал. Главным героем гостей стал Владислав Шарай, который по перерыву смог оформить дубль и принес своей команде сложную и важную ничью. Ну а хозяева упустили шанс подняться на 4-е место в турнирной таблице, так что пока побудут на пятом.

Полесье - Эпицентр0:0

Шанс догнать по очкам ЛНЗ упустило житомирское Полесье. Подопечные Руслана Ротаня превосходили соперника в домашнем матче против Эпицентра, однако забить в его ворота так и не смогли, поэтому в результате - ничья 0:0, которая не позволила волкам оторваться от четвертого Колоса на более комфортное расстояние.

Рух - Кудривка 4:2

Настоящие эмоциональные качели устроили друг для друга львовский Рух и Кудривка. После первого тайма казалось, что хозяева доведут эту игру до спокойной победы, ведь голы Клайвера и Фала позволили уйти на перерыв с комфортным преимуществом 2:0.

Но во второй половине игры команда Ивана Федика чуть не повторила ошибку Кривбасса. На старте второго тайма гости шокировали Рух голами Овусу и Козака. Но, к счастью для львовского клуба, у него еще было время опомниться. На 57 минуте Квасныця снова вернул преимущество желто-черным, а за три минуты до окончания основного времени Фал снял все вопросы относительно победителя встречи.

Первая победа с начала октября позволила Руху покинуть зону прямого вылета, но удастся ли удержаться там по итогам тура - станет известно после сегодняшнего матча Зари и Александрии.

Матч Заря - Александрия состоится в понедельник, 24 ноября. Начало встречи - в 18:00.

В материале использованы фото Getty Images, УПЛ