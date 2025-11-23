Лидер Колоса оценил победу над Динамо: «За каждую игру дают три очка»
Юрий Климчук пообщался с журналистами после матча УПЛ
около 1 часа назад
Форвард Колоса Юрий Климчук, который оформил дубль в матче против киевского Динамо (2:1), поделился эмоциями после победы над столичным коллективом.
Он напомнил о недавней серии без побед и отметил, что эта победа помогла команде вернуть утраченные уверенность и снова почувствовать свои силы в борьбе с сильными соперниками.
При этом Климчук подчеркнул, что зацикливаться на успехе в игре с Динамо не стоит, ведь впереди у команды следующий поединок, где ковалевцы также могут пополнить свой актив очередными тремя очками.
«Могу сказать, что у нас просто был небольшой период в команде, мы немного притормозили, и самое важное, что мы смогли вернуться, восстановить уверенность – и сегодняшняя игра это подтверждает.
Могу только сказать, что за каждую игру дают три очка, поэтому мы уже забыли о прошлом и готовимся к следующей. Следующая, если не ошибаюсь, в пятницу, поэтому мы уже готовимся к игре в пятницу», – сказал Климчук для УПЛ-ТВ.