Форвард Колоса Юрий Климчук, который оформил дубль в матче против киевского Динамо (2:1), поделился эмоциями после победы над столичным коллективом.

Он напомнил о недавней серии без побед и отметил, что эта победа помогла команде вернуть утраченные уверенность и снова почувствовать свои силы в борьбе с сильными соперниками.

При этом Климчук подчеркнул, что зацикливаться на успехе в игре с Динамо не стоит, ведь впереди у команды следующий поединок, где ковалевцы также могут пополнить свой актив очередными тремя очками.