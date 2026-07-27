Сергей Разумовский

В структуре киевского Динамо в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Руководство столичного клуба рассматривает Николая Роздобудько как кандидата на должность руководителя академии. По информации «Футбол 24», назначение специалиста может произойти уже в ближайшее время.

Роздобудько имеет опыт работы на разных уровнях украинского футбола. В течение своей карьеры он занимался как профессиональными командами, так и подготовкой юных игроков. Именно работа с молодежью в последние годы стала одним из основных направлений его деятельности.

Футбольную карьеру Николай Роздобудько начал в запорожском Металлурге, академию которого он в свое время окончил. На профессиональном уровне он выступал на позиции нападающего. В разные годы форвард защищал цвета винницкой Нивы, житомирского Полесья, винницкого Интеграла, Бирзулы, а также Подолья из Кирнасовки. В общей сложности за время выступлений в профессиональных соревнованиях Роздобудько провел около 100 официальных матчей. На его счету 16 забитых мячей.

После завершения игровой карьеры специалист решил не покидать футбол и начал тренерскую деятельность. Первый опыт работы на новой должности он получал в системе запорожского Металлурга, где занимался подготовкой юных футболистов.

Позднее Роздобудько работал с командами старшего возраста. В частности, он возглавлял вторую команду Феникса-Ильичевца, а также тренировал молодежный состав белорусского Днепра из Могилева. В 2011 году Николай Роздобудько получил назначение на должность главного тренера хмельницкого Динамо. На тот момент команда выступала во Второй лиге.

Последние годы карьеры Роздобудько преимущественно связаны с детско-юношеским направлением. Специалист длительное время работал в системе подготовки молодых футболистов, уделяя внимание развитию технических навыков, тактического мышления и постепенному переходу воспитанников на взрослый уровень.

Роздобудько имеет тренерскую лицензию UEFA A, которая позволяет работать с командами соответствующего уровня. Если его назначение состоится, он будет отвечать за функционирование академии Динамо, подготовку юных футболистов и координацию работы тренерского штаба детско-юношеских команд.

Напомним, польская бригада арбитров обслужит ответный матч Динамо против ПАОКа в Лиге Европы.