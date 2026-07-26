Денис Седашов

Определилась судейская бригада, которая будет работать на ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы между греческим ПАОКом и киевским Динамо.

Главным арбитром встречи назначен поляк Дамян Сильвестжак. На линиях ему будут помогать Павел Сокольницкий и Адам Карасевич, четвертый рефери — Дамян Кос. За систему VAR будут отвечать Петр Ласик и Корнель Пашкевич.

Поединок состоится в четверг, 30 июля, в Салониках на стадионе Тумба. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре Динамо уступило ПАОКу со счетом 2:3.