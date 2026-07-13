Сергей Разумовский

Нападающий Алексей Горяйнов покинул Металлист. Об этом сообщил официальный сайт харьковского клуба.

В клубе поблагодарили футболиста за время, проведенное в составе команды, и отметили его путь от детско-юношеской школы «Металлист» до основного состава желто-синих.

Футбольный клуб Металлист выражает искреннюю благодарность нападающему Алексею Горяйнову за время, проведенное в составе нашей команды. Алексей прошел путь от детско-юношеской футбольной школы Металлист до основного состава желто-синих, в футболке которого провел более 40 официальных матчей. Нападающий всегда выходил на поле с особым отношением к эмблеме клуба и его болельщикам и проводил каждую минуту игры с максимальной самоотдачей. Спасибо, Алексей, за все, что ты сделал для Металлиста. Желаем тебе успешного продолжения карьеры и реализации всех твоих амбиций. ФК Металлист

В общей сложности в составе Металлиста Горяйнов провел более 40 официальных матчей. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. На данный момент не сообщается, где футболист продолжит карьеру. Алексей Горяйнов является сыном легенды Металлиста Александра Горяйнова, который выступал на позиции голкипера и многие годы был одним из символов харьковского клуба.

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