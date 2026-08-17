Сергей Разумовский

Итальянский вратарь Гульельмо Викарио хочет покинуть Тоттенхэм уже этим летом. За три года в английском футболе 29-летний голкипер устал от выступлений в Премьер-лиге и попросил лондонский клуб рассмотреть возможность его перехода в другую команду.

Приоритетным вариантом для Викарио является возвращение в Италию. Сначала футболистом интересовался миланский Интер, однако со временем черно-синие отказались от идеи его подписания.

На данный момент основным претендентом на вратаря стал туринский Ювентус. По информации журналиста Маттео Моретто, представители клуба серьезно рассматривают возможность пригласить Викарио и уже определились с форматом потенциальной сделки.

Guglielmo Vicario alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Trattativa chiusa. https://t.co/SN7ZyYIM8Z — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 17, 2026

Ювентус предложил взять голкипера в сезонную аренду. После завершения срока арендного соглашения туринцы будут иметь право, но не обязательство, выкупить контракт футболиста за 10,5 миллиона евро.

Сам Викарио уже одобрил возможный переход в Ювентус. Таким образом, главным вопросом остаются переговоры между итальянским и английским клубами.

Ожидается, что Тоттенхэм в ближайшее время согласится на предложенную структуру трансфера. Для лондонцев это может стать возможностью отпустить голкипера, который больше не хочет продолжать карьеру в Англии, а для Викарио – шансом вернуться в родной чемпионат.

В прошлом сезоне итальянец провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах. За это время он пропустил 65 голов и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, еще одним кандидатом на переход в Ювентус является украинец Анатолий Трубин.