Неделя для Украины вышла провальной: уже в третий раз за нынешний сезон наши клубы не смогли одержать ни одной победы. В копилку страны очки принёс исключительно Шахтёр, который сыграл вничью с Серветтом из Швейцарии (1:1).

Киевское Динамо снова подтвердило свою слабую форму на международной арене, уступив Маккаби Тель-Авив (1:3). А Полесье фактически потеряло шансы на еврокубковую осень, проиграв Фиорентине со счётом 0:3.

Среди конкурентов больше всего провалилась на этой неделе Сербия, начав в плей-офф квалификации с 22-го места, она уже уступила позиции Венгрии и Румынии. Украина же позволила Словении уйти вперёд и теперь рискует потерять 1 место в таблице, поскольку Азербайджан приблизился вплотную.

Обновлённая таблица коэффициентов УЕФА