Таблица коэффициентов УЕФА. Известно место Украины в рейтинге после очередной недели еврокубков.
На этот раз очки принес только Шахтер
около 1 часа назад
Неделя для Украины вышла провальной: уже в третий раз за нынешний сезон наши клубы не смогли одержать ни одной победы. В копилку страны очки принёс исключительно Шахтёр, который сыграл вничью с Серветтом из Швейцарии (1:1).
Киевское Динамо снова подтвердило свою слабую форму на международной арене, уступив Маккаби Тель-Авив (1:3). А Полесье фактически потеряло шансы на еврокубковую осень, проиграв Фиорентине со счётом 0:3.
Среди конкурентов больше всего провалилась на этой неделе Сербия, начав в плей-офф квалификации с 22-го места, она уже уступила позиции Венгрии и Румынии. Украина же позволила Словении уйти вперёд и теперь рискует потерять 1 место в таблице, поскольку Азербайджан приблизился вплотную.
Обновлённая таблица коэффициентов УЕФА
- 22. Венгрия – 22,125 (+2,325)
- 23. Румыния – 22,000 (+2,500)
- 24. Сербия – 22,000 (+2,000)
- 25. Словакия – 21,375 (+1,625)
- 26. Словения – 20,468 (+2,375)
- 27. Украина – 19,850 (+2,250)
- 28. Азербайджан – 19,500 (+2,375)
- 29. Болгария – 18,375 (+2,500)
- 30. Россия – 18,299