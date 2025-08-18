На официальном сайте УЕФА опубликован обновленный клубный рейтинг, который учитывает результаты команд в еврокубках за пять сезонов, начиная с 2021/2022. Пока что в сезоне 2025/2026 все большие клубы имеют ноль баллов, поскольку еще не начали свои выступления.

Топ-10 клубов по сумме баллов за пять лет выглядит так:

Реал – 117,500 Бавария – 108,250 Интер – 107,250 Манчестер Сити – 102,750 Ливерпуль – 101,500 ПСЖ – 94,500 Байер – 85,250 Боруссия Дортмунд – 84,750 Барселона – 83,250 Рома – 80,500

Также стало известно, как изменился рейтинг Украины и России в таблице коэффициентов УЕФА.