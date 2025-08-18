Какой клуб лучший за последние 5 лет? Обновленная таблица коэффициентов УЕФА
Манчестер Сити четвертый, ПСЖ – шестой, Барселона – только девятая
около 1 часа назад
UEFA.co
На официальном сайте УЕФА опубликован обновленный клубный рейтинг, который учитывает результаты команд в еврокубках за пять сезонов, начиная с 2021/2022. Пока что в сезоне 2025/2026 все большие клубы имеют ноль баллов, поскольку еще не начали свои выступления.
Топ-10 клубов по сумме баллов за пять лет выглядит так:
Реал – 117,500
Бавария – 108,250
Интер – 107,250
Манчестер Сити – 102,750
Ливерпуль – 101,500
ПСЖ – 94,500
Байер – 85,250
Боруссия Дортмунд – 84,750
Барселона – 83,250
Рома – 80,500
Также стало известно, как изменился рейтинг Украины и России в таблице коэффициентов УЕФА.
