Павел Василенко

По информации издания DM News, несчастный случай с бывшим полузащитником Волыни и Ворсклы Вячеславом Шарпаром произошел в греческом курортном городе Лутраки.

2 июня 2026 года, в день своего 39-летия, Шарпар пошел купаться на местный пляж. После этого мужчина пропал без вести, и связь с ним оборвалась.

Уже 4 июня организацией Lifeline была активирована социальная поисковая система Silver Alert. Местные службы развернули поисковую операцию, а к поискам украинца привлекли силы береговой охраны, профессиональных водолазов, летательные аппараты и частные лодки.

Лишь 11 июня в морской акватории города Лутраки было обнаружено тело 39-летнего мужчины. В настоящее время местные власти ожидают официальных результатов судебно-медицинской экспертизы для окончательного подтверждения личности, однако сообщается, что погибшим оказался именно Шарпар.

Семья Шарпара открыла целевой счет «Возвращение Вячеслава домой» с общей целью в 192 500 гривен.

Номер карты / конверта для помощи: 5168 7521 5092 3434

В течение своей карьеры полузащитник играл за Волынь, Металлист, Ворсклу, Нефтяник, Десну, Арсенал Киев, Нафком, Говерлу, Ильичевец, донецкий Металлург, Ригу, Атырау и Шериф.