Трагически погиб бывший футболист Волыни и Металлиста
Не стало Вячеслава Шарпара
около 2 часов назадПодписаться в
Известный украинский футболист, экс-игрок сборной U-21 Вячеслав Шарпар ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщили его родители в социальных сетях.
«Сегодня мне очень непросто писать эти слова. 2 июня трагично ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции.
Впереди сложный путь возвращения домой, в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь по нашим христианским традициям. Впереди большие расходы на возвращение тела и похороны.
Если у вас есть возможность поддержать нашу семью финансово, мы будем искренне благодарны за любую помощь», – сообщила мама Вячеслава.
Семья Шарпара открыла целевой сбор «Возвращение Вячеслава домой» с общей целью в 192 500 гривен.
- Номер карты / конверта для помощи: 5168 7521 5092 3434
В течение своей карьеры полузащитник играл за Волынь, Металлист, Ворсклу, Нефтяник, Десну, Арсенал Киев, Нафком, Говерлу, Ильичевец, донецкий Металлург, Ригу, Атырау и Шериф.