Известный украинский футболист, экс-игрок сборной U-21 Вячеслав Шарпар ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщили его родители в социальных сетях.

«Сегодня мне очень непросто писать эти слова. 2 июня трагично ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции.

Впереди сложный путь возвращения домой, в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь по нашим христианским традициям. Впереди большие расходы на возвращение тела и похороны.

Если у вас есть возможность поддержать нашу семью финансово, мы будем искренне благодарны за любую помощь», – сообщила мама Вячеслава.