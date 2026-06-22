Сергей Разумовский

Главный тренер Динамо Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде во время подготовки к новому сезону. Его слова передает пресс-служба клуба.

По словам наставника киевлян, Денис Попов и Константин Вивчаренко сейчас работают по индивидуальным программам. В то же время Владислав Кабаев, Александр Тимчик и Николай Михайленко продолжают восстановление после оперативных вмешательств.

Денис Попов и Константин Вивчаренко работают по индивидуальным программам. Владислав Кабаев, Александр Тимчик и Николай Михайленко восстанавливаются после оперативного вмешательства. У каждого из них — разные сроки восстановления. Осипенко уже с декабря месяца является игроком основного состава. К сожалению, получил травму и восстанавливался. Игорь Костюк

По информации «ТаТоТаке», ситуация с Осипенко осложнилась после контрольного матча против пражской Славии, который завершился вничью 1:1. Полузащитник получил травму колена, и, как сообщается, повреждение требует оперативного вмешательства.