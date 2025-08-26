Тен Хаг не впадает в отчаяние, несмотря на фиаско Байера
Леверкузен провалил старт Бундеслиги
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Главный тренер Байера Эрик тен Хаг подвел итоги матча 1 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (1:2). Его слова приводит сайт Бундеслиги.
Конечно, мы разочарованы, это понятно. Это была игра с небольшим количеством моментов. Во втором тайме мы много владели мячом, но почти не создавали моментов. Потом мы дважды проявили невнимательность. Впереди еще много работы. Но для меня это не является сюрпризом, - рассказал тен Хаг.
