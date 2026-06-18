Сергей Разумовский

Бывшего наставника киевского Динамо Валерия Газзаева внесли в базу сайта «Миротворец». Основанием стали его антиукраинские публичные заявления, участие в российской политике и поддержка действий РФ против Украины.

На портале отмечается, что 71-летнему российскому тренеру предъявляют публичное одобрение агрессии России, участие в пропагандистских мероприятиях и распространение тезисов, которые оправдывают войну. Отдельно упоминается его призыв в феврале к гражданам РФ присоединяться к боевым действиям против Украины. Газзаев подавал это как «защиту Родины».

Также бывший тренер Динамо был связан с политической системой России: работал депутатом Госдумы РФ и выступал доверенным лицом Владимира Путина во время избирательной кампании.

С киевским клубом Газзаев работал в 2009 – 2010 годах. За это время он завоевал только один трофей — Суперкубок Украины 2009 года. Осенью 2010-го российский специалист отправился в отставку.

Решение принято: российские клубы и сборные остаются под санкциями УЕФА.