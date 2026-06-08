Решение принято: российские клубы и сборные остаются под санкциями УЕФА
Организация подтвердила продление отстранения
около 2 часов назадПодписаться в
УЕФА официально продлил отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах как минимум на сезон 2026/27. Решение закреплено в обновленном регламенте организации и утверждено Исполнительным комитетом.
Таким образом, российские команды, как и раньше, не будут допущены не только к еврокубкам, но и ко всем соревнованиям под эгидой УЕФА, включая Лигу наций, футзальные турниры и Кубок регионов.
Отстранение действует с 2022 года из-за начала полномасштабной войны в Украине, где россия выступила в роли агрессора, и новое решение фактически сохраняет действующие ограничения без каких-либо изменений или смягчений.
Также подчеркивается, что санкции распространяются и на ряд других международных соревнований, которые проводятся под координацией УЕФА и ФИФА совместно с континентальными федерациями.
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