Павел Василенко

УЕФА официально продлил отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах как минимум на сезон 2026/27. Решение закреплено в обновленном регламенте организации и утверждено Исполнительным комитетом.

Таким образом, российские команды, как и раньше, не будут допущены не только к еврокубкам, но и ко всем соревнованиям под эгидой УЕФА, включая Лигу наций, футзальные турниры и Кубок регионов.

Отстранение действует с 2022 года из-за начала полномасштабной войны в Украине, где россия выступила в роли агрессора, и новое решение фактически сохраняет действующие ограничения без каких-либо изменений или смягчений.

Также подчеркивается, что санкции распространяются и на ряд других международных соревнований, которые проводятся под координацией УЕФА и ФИФА совместно с континентальными федерациями.