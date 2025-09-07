Спортивный директор Вереса Юрий Габовда высказался о продлении контракта с клубом УПЛ на фоне слухов об интересе со стороны конкурентов. Его слова приводит «УФ».

Есть много идей, которые ты хочешь реализовать здесь. Чтобы расти вместе с клубом. У нас еще много работы впереди. Чтобы ставить перед собой более амбициозные задачи.

Ни я, ни Шандрук не стали бы за спиной у президента вести двойную игру. Официальных предложений по клубу никто не делал, а мы свой выбор уже сделали в пользу Вереса.

Мы движемся шаг за шагом. Кроме спортивных результатов, стараемся развивать инфраструктуру. Строим два новых поля. Отдаем должное Ивану Алексеевичу, который делает все возможное, чтобы клуб полноценно функционировал.

Команда прошла все этапы, когда ничего не было. Клуб продает игроков, медиа классно выполняют свою работу, большая фанатская аудитория вокруг Вереса. И это правильно. Сейчас требовать от нас, чтобы мы с ограниченным ресурсом боролись за еврокубки, это было бы неправильно. Давление, которое создается искусственно от завышенных ожиданий, не должно нас сбивать с нашего пути, - сказал Габовда.