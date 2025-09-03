Объединение Football Supporters Europe опубликовало заявление, под которым подписались представители фан-клубов Баварии, Арсенала, Барселоны, Атлетико, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и многих других команд. Болельщики призвали УЕФА и ФИФА не допустить проведения матчей чемпионатов в других странах.

Мы, группы болельщиков из различных уголков Европы, представляющие миллионы футбольных фанатов, выражаем решительный протест против постоянных попыток подорвать основы игры, позволяя проводить матчи лиг за пределами их стран.

Последние попытки разрушить природу европейского футбола, предпринимаемые Ла Лигой и СериА А, стремящиеся перенести матчи в США и Австралию, являются прямой атакой на сущность футбола. Если предложения любой из этих лиг будут одобрены, это мгновенно откроет ящик Пандоры с непредсказуемыми и необратимыми последствиями.

Каждый клуб, каждая национальная сборная, каждое фанатское сообщество в мире рискует оказаться в ситуации, когда их любимую команду заберут, переместив её в другую часть мира на один матч или больше. Или же соревнования других стран ворвутся в их пространство, как это произойдет с местным футболом и фан-культурой в США и Австралии из-за присутствия Ла Лиги и Серии А, – говорится в заявлении.