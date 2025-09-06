Верес завершил трансферную кампанию подписанием легионера
Все детали перехода
около 1 часа назад
Фото - НК Верес
Верес в заключные часы трансферного окна в Украине согласовал с Галатасараем трансфер вингера Эрена Айдина, сообщает официальный сайт клуба.
По данным Transfermarkt, Айдин перебрался в УПЛ на правах свободного агента.
Футболист заключил с народным клубом контракт сроком на 3 года. Айдин стал первым турецким легионером в истории Вереса.
Новичок Вереса на юношеском уровне выигрывал чемпионат U-19. Также провел 16 матчей и забил 2 гола за сборные Турции U-19 и U-23.
Культовый игрок для УПЛ раскрыл требования Скрипника в Зоре.
Поделиться