Верес арендовал игрока сборной Украины
Футболист сменил клубную прописку
около 1 часа назад
Фото - ФК Полесье
Ровенский Верес официально объявил о переходе 21-летнего защитника Сергея Корнейчука.
Игрок перебрался в Верес из житомирского Полесья на правах аренды до конца сезона 2025/26.
За житомирскую команду Корнейчук выступал в течение одного года, сыграв за «волков» лишь три матча.
В настоящее время Сергей находится вместе со сборной Украины U-21 в городе Друскининкай, где национальная команда провела матч против Литвы (4:0) в отборе Евро-2027, а Корнейчук забил один из голов.
В настоящее время Верес занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка в четырех матчах.
