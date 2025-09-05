Павел Василенко

Ровенский Верес официально объявил о переходе 21-летнего защитника Сергея Корнейчука.

Игрок перебрался в Верес из житомирского Полесья на правах аренды до конца сезона 2025/26.

За житомирскую команду Корнейчук выступал в течение одного года, сыграв за «волков» лишь три матча.

В настоящее время Сергей находится вместе со сборной Украины U-21 в городе Друскининкай, где национальная команда провела матч против Литвы (4:0) в отборе Евро-2027, а Корнейчук забил один из голов.

В настоящее время Верес занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка в четырех матчах.