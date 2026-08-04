Сергей Разумовский

Дженоа провела неудачный контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Итальянская команда встретилась с Борнмутом на тренировочной базе английского клуба и уступила с разгромным счетом 1:10.

Матч имел необычный формат. Команды сыграли не два стандартных тайма, а четыре отрезка продолжительностью по 30 минут каждый. Такой формат дал тренерским штабам возможность просмотреть большее количество футболистов и обеспечить игрокам необходимую игровую нагрузку в рамках предсезонной подготовки.

Борнмут с первых минут захватил инициативу и создал значительное количество опасных моментов у ворот соперника. Английская команда активно использовала пространство в атаке, быстро переходила от обороны к атакующим действиям и регулярно завершала свои атаки ударами. Также было заработано три пенальти.

В составе Борнмута по два гола забили Джастин Клюйверт, Алекс Скотт и Мальком Дакоста. Ещё по одному результативному удару записали на свой счет Адриен Трюффер, Дэвид Брукс, Дэниел Джеббисон и Энес Унал.

Дженоа смогла ответить лишь одним голом. Автором мяча итальянской команды стал Микаель Еллертссон, однако его результативное действие не повлияло на общий ход встречи. Борнмут продолжил атаковать и довёл преимущество до девяти мячей.

Для Дженоа это поражение стало серьёзным сигналом перед стартом официальных соревнований, так как команде нужно существенно улучшить действия в обороне и эффективнее противодействовать быстрым атакам соперников. Следующий контрольный матч в рамках подготовки к сезону Дженоа проведёт 8 августа. Соперником итальянского клуба станет Депортиво. Борнмут в этот же день сыграет против Бетиса.

Товарищеский матч

Борнмут – Дженоа 10:1

Голы: Скотт, 13, 64, Клюйверт, 54 (пен.), 59 (пен.), Трюффер, 56, Брукс, 69 (пен.), Джеббисон, 72, Дакоста Гонсалес, 93, Унал, 101, 110 – Еллертссон, 52

Ранее сообщалось, почему Шахтёр не приобрёл игрока Дженоа.