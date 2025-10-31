Брентфорд опубликовал свежий отчет о состоянии своих травмированных футболистов перед поединком Премьер-лиги против Кристал Пэлас, который состоится 1 ноября в 17:00.

Егор Ярмолюк, который был вынужден покинуть поле в первом тайме матча с Ливерпулем (3:2) из-за повреждения, полностью восстановился и готов принять участие в ближайшей встрече.

Главный тренер Кит Эндрюс на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что украинец находится в оптимальной форме.

«К сожалению, Ярмолюк покинул поле в прошлые выходные из-за повреждения, что, думаю, все видели. Он пытался продолжать игру, но это была довольно странная травма – приземлился на шипы. Мы работали с ним в течение недели и привели в хорошее состояние, чтобы он был доступен».

В этом сезоне 21-летний Ярмолюк провел 11 матчей за Брентфорд во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.