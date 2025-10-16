Журналисты Chelsea News выделили ключевые преимущества полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка, подчеркнув его высокое мастерство сразу в шести игровых аспектах.

При этом эксперты сомневаются, что украинец сможет перейти в Челси, указывая на один существенный недостаток, который может стать препятствием для такого трансфера.

«Украинец явно силен в шести важных компонентах игры – это заблокированные удары, отборы и выносы мяча. В то же время он сохраняет солидный процент точных передач как для игрока команды, которая борется за выживание и делает акцент на длинных пасах.

Он даже процветает в некоторых аспектах, которых совсем не ожидаешь: превосходит средний показатель приема прогрессивных передач и успешных дриблингов, показывая, что он не просто стабильный разрушитель.

Однако его главная слабость – это его игра на втором этаже. По выигранным верховым дуэлям он находится в 19-м процентиле, несмотря на свой солидный рост в 180 см.

На наш взгляд, Челси вряд ли купит его просто потому, что он будет дорогим, и мы также не уверены, что он настолько хороший игрок. Но, возможно, скауты замечают что-то, чего не видим мы», – пишут в Chelsea News.