Лондонский Тоттенхэм официально сообщил о продлении контракта с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.

По информации клуба, новый контракт 28-летнего игрока рассчитан на долгий срок, однако точные детали его действия пока не разглашаются.

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад продолжать свою историю с этим фантастическим клубом. Моя семья счастлива, у меня есть замечательные друзья и товарищи по команде, которые каждый день усердно работают. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь очень хорошо.

Победа в Лиге Европы была фантастическим моментом, и мы хотим развивать этот успех, чтобы выиграть еще больше трофеев. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу наслаждаться еще многими годами в этом клубе», – прокомментировал продление контракта сам Бентанкур.