Денис Седашов

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук на пресс-конференции поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом под руководством Андреа Мальдери. Футболист отметил высокую информативность и важность теоретических занятий, которые проводит итальянский специалист.

По словам форварда, сейчас команда находится на этапе адаптации к требованиям нового наставника.

Прежде всего, у нас действительно очень много теоретических занятий. Считаю, что футболисты получают от этого удовольствие, потому что мы познаем футбол с новой стороны. Я познаю футбол в таких деталях, что ранее за 30 лет не мог себе представить. Я и все футболисты вокруг меня говорят, что сейчас мы проходим процесс адаптации с новым тренером, и это довольно интересно. Но давайте не будем делать из этого какое-то большое событие. Тренеру нужно время, ему нужно построить команду. Он не может сделать это за день, за два, за три матча и так далее. У него есть много информации, которую он должен предоставить нам в сжатые сроки. Мы работаем, слушаем, выполняем. Очень ответственно относимся к этому. Роман Яремчук

Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Известно, кто обслужит матч между Данией и Украиной.