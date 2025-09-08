«Трабзонспор» попытается подписать Бондаренко до закрытия трансферного окна.
Хавбек Шахтера может присоединиться к турецкому клубу на правах аренды
около 2 часов назад
Трабзонспор снова заинтересовался полузащитником донецкого Шахтера и игроком национальной сборной Украины Артемом Бондаренко, сообщает Fotomac.
Турецкий клуб планирует оформить сделку до 12 сентября, когда в Суперлиге закроется трансферное окно. В руководстве Трабзонспор рассматривают вариант аренды 25-летнего хавбека с опцией последующего выкупа.
В прошлом сезоне Бондаренко провел 41 матч во всех турнирах: 12 забитых мячей и 8 голевых передач. В нынешнем сезоне под руководством Арды Турана он уже сыграл 12 встреч, отметившись голом и двумя ассистами.
Действующий контракт футболиста с Шахтером рассчитан до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В настоящее время донецкий клуб идет вторым в турнирной таблице УПЛ, набрав десять очков.