Сергей Стаднюк

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко поделился впечатлениями от своего дебюта в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Прежде всего обидно, что проиграли. Но если говорить лично – счастлив, что сбылась моя мечта, к которой я шёл всю жизнь. С каким наставлением Ребров выпускал на поле? Помочь в атаке что-то там создать. Дебют в игре именно против Франции? Когда ты разминаешься, то уже не такой большой мандраж, – сказал Бондаренко в интервью «Суспільне Спорт». Артём Бондаренко

Не реализовали свои полумоменты, которые у нас были. Мне кажется, что слишком уважали сборную Франции и немного не навязывали свою игру. Но во втором тайме выглядели довольно достойно. Франция – топ-команда, которой сложно навязывать свою игру все время, когда ты хочешь. Мы смогли навязать ее где-то на 10-15 минут, возможно, немного передохнули, а потом снова – такими интервальными отрезками. Ожидаем победу с Азербайджаном. Послание болельщикам – болейте. Все будет Украина, – добавил Бондаренко в комментарии ua.tribuna.com. Артем Бондаренко

Напомним, вместе с Бондаренко за сборную Украины дебютировали еще два игрока.