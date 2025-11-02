Галатасарай в центральном матче 11 тура Суперлиги сыграл вничью с Трабзонспором. Матч в Стамбуле завершился со счетом 0:0.

Чемпион Турции выполнил задачу-минимум, удержав ближайшего преследователя на комфортной для себя дистанции, имея в виду выезд на игру 3 тура ЛЧ с Аяксом.

Уже традиционно полный матч в составе Трабзона отыграл Арсений Батагов. Александр Зубков отыграл 83 минуты. В тот же период с лавки вышел Данило Сикан.

Суперлига. 11 тур

Галатасарай - Трабзонспор 0:0

