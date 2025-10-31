Зимбру обеспечил себе участие в четвертьфинале Кубка Молдовы сезона 2025-2026 после разгромной победы над командой Универ с счетом 10:0.

В одном из голов принял участие украинский нападающий Алексей Щебетун, который проводит дебютный сезон в столице Молдовы.

В четвертьфинале Кубка Молдовы команда, которую тренирует белорусский специалист Олег Кубарев, встретится с Политехникой УТМ.

В текущем сезоне на счету Щебетуна 14 матчей, на его счету четыре гола и один ассист.

Следующий матч Зимбру запланирован на субботу, 1 ноября, против Спартании. Матч 18-го тура Лиги 777 состоится на стадионе «Зимбру» в 16:00.

Голы Ваната и Цыганкова вывели Жирону в 1/32 финала Кубка Испании, Крапивцов пропустил два мяча.