Нападающий Металлиста 1925 Питер Итодо подведил итоги матча 1/8 финала Кубка Украины против Агробизнеса (4:3). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

На мой взгляд, счёт должен был быть больше, чем 4:0. Вполне могло бы быть, скажем, 10:0. В первой половине матча мы играли хорошо, а во второй - нет. Команда соперника этим воспользовалась, поэтому они просто реализовали свои моменты. В следующий раз нужно играть одинаково хорошо как в первой половине матча, так и во второй.

Дубль в матче с Агробизнесом? Считаю, что я прибавляю от игры к игре. Стараюсь прогрессировать во всех матчах, но пока лучше получается именно в Кубке. Я стараюсь, приложу усилия и надеюсь, что в следующий раз тоже забью и в матче УПЛ.

Неважно, какой соперник нам достанется в четвертьфинале, потому что в любом случае нужно продолжать играть хорошо. Наша задача - продолжать сражаться на уровне, а как будет - увидим.