Трансфер Бондаренко в Саудовскую Аравию завершен
Об этом сообщает местный источник
Саудовский Аль-Ахли договорился о подписании полузащитника Шахтера Артема Бондаренко. Об этом сообщил журналист Мохаммад аль-Бакри в соцсети X.
По информации источника, руководству клуба удалось завершить сделку, несмотря на возражения части болельщиков и представителей Саудовской профессиональной лиги. Официальное оформление перехода украинского легионера уже состоялось.
Ожидается, что в ближайшее время Бондаренко прибудет в Джидду. По данным журналиста, футболист должен приехать в VIP-терминал аэропорта имени короля Абдул-Азиза, после чего присоединится к составу победителя континентальных турниров.
Ранее сообщалось, что Аль-Ахли отложил окончательное решение по трансферу на 48 часов. Причиной стали споры вокруг потенциального подписания украинца. После появления информации о предварительной договоренности с Бондаренко часть болельщиков саудовской команды выступила против перехода.
Отдельные вопросы возникли и у Саудовской профессиональной лиги. Организация не согласилась с финансовой оценкой сделки, которая может составить 19 млн евро. В то же время Аль-Ахли планирует профинансировать трансфер из собственных доходов, не используя средства государственной программы привлечения футболистов.
Отметим, что 75% акций Аль-Ахли принадлежат Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Тем не менее, клуб решил провести переход Бондаренко по собственной финансовой модели.
По информации журналиста Халида аз-Захрани, украинец подпишет с Аль-Ахли контракт на три сезона. Сделка также будет предусматривать возможность продления сотрудничества еще на один сезон.
Ожидается, что Бондаренко может заменить в составе саудовской команды Франка Кессье. Ивуарийский полузащитник покинул Аль-Ахли этим летом после завершения срока действия контракта и получил статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали основные условия перехода, а Бондаренко должен был пройти медицинский осмотр в течение ближайших двух дней. После завершения всех формальностей трансфер украинского футболиста в Саудовскую Аравию будет официально объявлен клубом.
25-летний Бондаренко выступает за первую команду Шахтера с 2020 года. Также в его карьере был период аренды в Мариуполе.
В общей сложности полузащитник провел за Шахтер 169 матчей, забил 34 гола и отдал 29 результативных передач. Вместе с донецкой командой он четыре раза становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и один раз завоевывал Суперкубок страны.
Ранее главный тренер Аль-Ахли и бывший наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о трансферной кампании клуба.