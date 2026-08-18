Сергей Разумовский

Саудовский Аль-Ахли договорился о подписании полузащитника Шахтера Артема Бондаренко. Об этом сообщил журналист Мохаммад аль-Бакри в соцсети X.

(( حُسسسسسسسسسسمت ))

🔸الاوكراني ( ارتيم ) أهلاوي 🔸



عاااجل 🔺

كسبت الادارة التنفيذية الجولة امام اعتراض الجمهور ورابطة دوري المحترفين ، المعترضان على عقد صفقة المحترف الاوكراني #ارتيم بوندا رينكو . بالتوقيع الرسمي مع اللاعب .

ويتوقع وصول غدا ، إلى الصالة التنفيذية بمطار… https://t.co/LJqpZY3Z5M — محمد البكيري (@bukairy) August 18, 2026

По информации источника, руководству клуба удалось завершить сделку, несмотря на возражения части болельщиков и представителей Саудовской профессиональной лиги. Официальное оформление перехода украинского легионера уже состоялось.

Ожидается, что в ближайшее время Бондаренко прибудет в Джидду. По данным журналиста, футболист должен приехать в VIP-терминал аэропорта имени короля Абдул-Азиза, после чего присоединится к составу победителя континентальных турниров.

Ранее сообщалось, что Аль-Ахли отложил окончательное решение по трансферу на 48 часов. Причиной стали споры вокруг потенциального подписания украинца. После появления информации о предварительной договоренности с Бондаренко часть болельщиков саудовской команды выступила против перехода.

Отдельные вопросы возникли и у Саудовской профессиональной лиги. Организация не согласилась с финансовой оценкой сделки, которая может составить 19 млн евро. В то же время Аль-Ахли планирует профинансировать трансфер из собственных доходов, не используя средства государственной программы привлечения футболистов.

Отметим, что 75% акций Аль-Ахли принадлежат Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Тем не менее, клуб решил провести переход Бондаренко по собственной финансовой модели.

По информации журналиста Халида аз-Захрани, украинец подпишет с Аль-Ахли контракт на три сезона. Сделка также будет предусматривать возможность продления сотрудничества еще на один сезон.

Ожидается, что Бондаренко может заменить в составе саудовской команды Франка Кессье. Ивуарийский полузащитник покинул Аль-Ахли этим летом после завершения срока действия контракта и получил статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали основные условия перехода, а Бондаренко должен был пройти медицинский осмотр в течение ближайших двух дней. После завершения всех формальностей трансфер украинского футболиста в Саудовскую Аравию будет официально объявлен клубом.

25-летний Бондаренко выступает за первую команду Шахтера с 2020 года. Также в его карьере был период аренды в Мариуполе.

В общей сложности полузащитник провел за Шахтер 169 матчей, забил 34 гола и отдал 29 результативных передач. Вместе с донецкой командой он четыре раза становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и один раз завоевывал Суперкубок страны.

Ранее главный тренер Аль-Ахли и бывший наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о трансферной кампании клуба.