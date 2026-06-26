Сергей Разумовский

Александрия продолжает активную работу на трансферном рынке и подписала еще одного футболиста Руха. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Новичком команды стал Остап Притула, который накануне отпраздновал свое 26-летие. По информации источника, речь идет о полноценном трансфере бывшего игрока львовского клуба. На Притулу также претендовала Оболонь, однако в итоге футболист продолжит карьеру именно в Александрии.

Клуб из Кировоградской области в настоящее время проводит очень активную кадровую кампанию. Александрия уже подписала почти десять новичков, усиливая состав перед новым сезоном.

Интересно, что сразу трое новых футболистов команды в прошлом сезоне выступали за Рух. Помимо Остапа Притулы, в Александрию также перешли Юрий Копина и Денис Слюсар.

Ранее ЛНЗ подписал лидера Александрии.