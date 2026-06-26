Трансферы между Второй и Первой лигами. Александрия подписала трех игроков Руха
Кто присоединился к Копине и Слюсарю?
около 1 часа назадПодписаться в
Александрия продолжает активную работу на трансферном рынке и подписала еще одного футболиста Руха. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
Новичком команды стал Остап Притула, который накануне отпраздновал свое 26-летие. По информации источника, речь идет о полноценном трансфере бывшего игрока львовского клуба. На Притулу также претендовала Оболонь, однако в итоге футболист продолжит карьеру именно в Александрии.
Клуб из Кировоградской области в настоящее время проводит очень активную кадровую кампанию. Александрия уже подписала почти десять новичков, усиливая состав перед новым сезоном.
Интересно, что сразу трое новых футболистов команды в прошлом сезоне выступали за Рух. Помимо Остапа Притулы, в Александрию также перешли Юрий Копина и Денис Слюсар.