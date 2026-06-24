ЛНЗ подписал лидера Александрии
Футболист сменил клуб
около 1 часа назадПодписаться в
Достигнуто соглашения между Александрией и черкасским ЛНЗ о полноценном трансфере албанского полузащитника Теди Цары.
Цара дебютировал за Александрию 23 февраля 2025 года в победном домашнем матче против луганской Зари (2:1).
Всего в футболке «горожан» албанский вингер провел 46 официальных матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.
«Спасибо Тедди за сотрудничество, яркую результативную игру, профессионализм и значительный вклад в победы команды.
Желаем Тедди успешного продолжения карьеры и новых значительных достижений в футболе!» – говорится в заявлении пресс-службы Александрии.
По итогам прошлого сезона ЛНЗ занял второе место в турнирной таблице УПЛ и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.