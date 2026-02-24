Форвард Шахтера Ласcина Траоре подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Карпат (3:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Неважно, выхожу на замену или играю с первой минуты - всегда выкладываюсь полностью. Если я в форме, то отдам этому клубу все сердце. Очень рад этим голам. Я вышел и выполнил задачу, так что счастлив. Как уже отмечал, всегда готов отдать все ради этого клуба, когда нужен.

За два дня до этого я потерял своего приемного отца в Амстердаме. Царствие ему небесное. У меня была дополнительная мотивация забить за него, почтить его память. Пусть Господь дарует ему покой. В первом эпизоде я даже не знал, что отличился, но потом услышал, как публика аплодирует, и понял, что забил. Я услышал это, стоя спиной к воротам. После первого забитого мяча появилось больше уверенности, свободы в игре, и все пошло естественно. Нападающему, который имеет уверенность, все дается легче, - рассказал Траоре.