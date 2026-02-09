Тренер Аякса оценил дебют Зинченко в матче против АЗ: «Приносит нам необходимый опыт»
Украинец вышел на заключительные 15 минут
около 2 часов назад
Александр Зинченко/фото: Аякс
Исполняющий обязанности главного тренера Аякса Фредди Грим кратко прокомментировал выступление Александра Зинченко, который дебютировал за амстердамскую команду в матче чемпионата Нидерландов против АЗ, завершившемся ничьей 1:1.
«Зинченко технически подкован, имеет проницательность и приносит нам необходимый опыт», – сказал Фреди Грим после матча с АЗ.
После этого тура Аякс набрал 49 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Эредивизи.
Следующий матч команда украинского футболиста проведет 14 февраля - в этот день Аякс на своем поле примет Ситтард. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.