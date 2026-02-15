Нидерландский тренер Аякса Фредди Грим высказался по поводу травмы украинского защитника Александра Зинченко, полученной им в поединке против Фортуны.

«Я разговаривал с Зинченко как в перерыве, так и после матча. Конечно, это неприятно, и никому не пожелаешь такого. Я знаю, что он пришел сюда с наилучшими намерениями. С самого начала он взял молодых ребят под свое крыло и уже сыграл решающую роль в группе. Поэтому это очень тяжелый удар.

Это травма колена, но пока что мы ничего не можем сказать наверняка. Завтра или послезавтра мы как можно быстрее сделаем МРТ, тогда будем знать больше. Посмотрим, как он себя чувствует».