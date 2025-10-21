Тренер Байера оценил шансы удивить ПСЖ
В Леверкузене настроены оптимистично
около 2 часов назад
Каспер Юлманн / Фото - Байер Леверкузен
Главный тренер Байера Каспер Юлманн поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов против ПСЖ. Его слова приводит УЕФА.
ПСЖ - одна из лучших команд мира. Но мы уверены в своих силах и способны доминировать на определенных отрезках матча. Для этого мы должны показать свою лучшую игру. Мы хотим продемонстрировать класс у себя дома, - сказал Юлманн.
