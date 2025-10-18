Сергей Стаднюк

Завершились матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги, которые предшествовали "основному блюду".

Байер в драматичном матче на выезде обыграл Майнц. Гофманн заработал пенальти, который реализовал Гримальдо, а затем ещё и оформил дубль, Кофане забил мяч после комбинации с Эсекьелем Фернандесом и Поку. Хозяева отвечали голами Ли Чже Сона и Амири, поддерживая интригу, но в конце Мартен Терье, вернувшись после девяти месяцев без игры, отметился и снял все вопросы касательно победителя. Гол Зиба на последней минуте основного времени оказался недостаточным.

Штутгарт на выезде разгромил Вольфсбург. Команда Себастьяна Хёнесса с первых минут высоко прессинговала и обостряла через фланги. На 35-й Томаш открыл счёт после подачи Штиллера. Уже после перерыва Миттельштедт удвоил преимущество "швабов", а на 80-й минуте тот же Штиллер установил окончательный результат. Следует отметить, что на 69-й минуте на поле вернулся после травмы форвард Штутгарта Дениз Ундав.

Лейпциг на своём поле обыграл Гамбург. Матч вышел эмоциональным для Юссуфа Поульсена. Легенда "быков" провёл за клуб 12 сезонов, начиная с Третьей Бундеслиги, заканчивая девятью годами в элите. Этим межсезоньем датчанин перешёл в команду-соперника, однако болельщики не забыли своего многолетнего форварда, устроив для него топ-перформанс. Что касается самого поединка, то его героем стал Баумгартнер, который оформил дубль. Между его голами отметился Локонга.

Лейпциг набрал 16 очков и вышел на вторую строчку. Штутгарт (15) – третий, Байер (14) догнал четвёртую Боруссию Дортмунд.

Бундеслига, седьмой тур

Майнц – Байер 3:4

Голы: Ли Чже Сон, 34, Амири, 71 (пен.), Зиб, 90 – Гримальдо, 11 (пен.), 45 +3, Кофане, 24, Терье, 87

Майнц: Рисс, Белль (Ганше-Ольсен, 65), да Кошта, Кор, Мвене, Сано, Амири, Ферячниг (Норден, 65), Ли Чже Сон (Бевинг, 81), Небель, Голлербах (Зиб, 86)

Байер: Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Гримальдо, Гарсия, Фернандес, Соарес, Гофманн (Маза, 66), Поку (Бен-Сегир, 79), Кофане (Терье, 79)

Предупреждения: Кор, 37, Ганше-Ольсен, Амири, Вик – Тапсоба, Баде, Бен-Сегир

Вольфсбург – Штутгарт 0:3

Голы: Томаш, 35, Миттельштедт, 55, Штиллер, 80

РБ Лейпциг – Гамбург 2:1

Голы: Баумгартнер, 45, 50 – Локонга, 48