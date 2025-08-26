Главный тренер Бенфики Бруну Лаже объяснил свое решение доверить место в воротах на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче украинцу Анатолию Трубину. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я поставлю на Самуэля Соареша, когда сочту это необходимым… Я вижу его так же, как и любого другого игрока. Он находится на очень высоком уровне, мы продолжаем работу, которую ведем с Самуэлем, но для меня все очевидно: с Фенербахче сыграет Трубин.

Самуэль выйдет тогда, когда нужно, ведь мы имеем большую уверенность в тех вратарях, которые в нашем распоряжении. Что касается сравнений с другими киперами лиги – этот вопрос следует задать тренеру вратарей, Нуну Сантушу. Я не знаю других вратарей, я знаю только своих.

Что касается срока в статусе «номера два», когда вы говорите «так долго», какой период имеете в виду? Чтобы мы правильно поняли. Это было только со мной, да? Или в прошлом году тоже? Я могу отвечать только за то время, с тех пор как я здесь работаю, если не ошибаюсь – это без трех недель, один год.

Я видел значительный прогресс Самуэля, и отношусь к нему так же, как и к Актюркоглу, например: он играл на прошлой неделе, сегодня сыграл Андреас. Когда я чувствую, что интервал между матчами слишком короткий, может играть Самуэль. И каждый раз, когда он выходил, он демонстрировал очень сильные выступления и дарил мне полную уверенность в игре на воротах – как в защите, так и в атаке.